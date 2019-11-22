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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
ADALET BAKANI GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı , "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." dedi.

Adalet Bakanı , "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." açıklamasında bulundu.

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