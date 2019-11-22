Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." açıklamasında bulundu.
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