Bakan Süleyman Soylu: Kandil, Selahattin Demirtaş'a yatırım yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ve Mazlum Kobani kod adlı terörist hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Bakan Soylu, Kandil'in Mazlum Kobani yerine Selahattin Demirtaş'ı hazırladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son aylarda Türkiye'ye terörist sokulmadığını açıkladı. Terörle mücadeledeki başarıdan söz eden Bakan Soylu, Mazlum Kobani kod adlı teröristin durumuna da değindi. Soylu, Kobani için "ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor," dedi.

"ABD, KOBANİ'Yİ LEGALLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kandil ile Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani kod adlı PKK/YPG'li terörist) arasında çekişme var. Kandil'in Selahattin'e (Demirtaş) yönelik bir koruması var. Kandil'in Apo noktasında bir iç çatışması var. Suriye'de yapılan tüm operasyonlarda Ferhat Abdi Şahin, ABD ile görüştüğü için ona karşı duruşları var. ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor, enteresan bir durum. Uluslararası legalleştirilmeye çalışılan bir adamın üzerine atlamaları lazım ama sahiplenmiyorlar. Benim okumam bu. Afrin'de (Zeytin Dalı harekâtında) Ferhat Abdi Şahin'i zor durumda bırakmak için Kandil unsurlarını hemen çekti, oradaki başarısızlığı Abdi'nin üzerine yıkıp YPG'yi yönetemediği, hem örgüt içinde hem de onların kamuoyunda böyle bir değerlendirmeyi ortaya koymaya çalıştılar. Bu iç çekişme ve çatışmanın ortasında Selahattin Demirtaş, Apo ve onun türevleri söz konusu. İlk kez bir terör örgütünün (PYD/YPG), bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. ABD tarafından kontrol ediliyor.

(Ferhat Abdi Şahin'in yerine birini hazırlıyorlar mı?)

Kandil'in yatırım yaptığı kişi Selahattin Demirtaş. Demirtaş'ı hazırlıyorlar.

FEYMAN HÜSEYİN TÜRKİYE SORUMLUSU

Soylu sözlerine şöyle devam etti;

Normal şartlarda Suriye'yi daha iyi bilen kişi kim; Feyman Hüseyin. Peki Kandil Feyman Hüseyin'i nereye çekti? Türkiye sorumlusu yaptı. Oysa Türkiye'yi bilmez. Türkiye içinde PKK'da lider kadro kalmadı. Güçlü saha sorumluları vardı, tamamı öldürüldü, onlar gitti. Feyman Hüseyin ile birlikte Fehim Atalay'ı Türkiye'den sorumlu yaptılar. İçeriye kimi gönderiyorsa öldürülüyor. PKK, her yıl 450-500 arasında teröristi Türkiye'ye aktarıyordu. Önlemler ve operasyonlarla bu yıl 240 teröristi ancak aktarabildiler. Türkiye'ye artık terörist gönderemiyorlar, bir yıldır Amanos ve Karadeniz'e adam aktaramıyorlar. En son Karadeniz'e 3 kişiyi aktarmaya çalıştılar, öldürüldü. Türkiye'deki teröristler büyük bir buhran içindeler. Telsizden konuşamıyorlar, hareket edemiyorlar. Şu an çocuğu örgütte olan 5 bin 183 aileyle görüşüyoruz. Son 3 yılda 568 örgüt mensubu bu şekilde ikna edilerek teslim oldu.