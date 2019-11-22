Ankara ve Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 138 kişi hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika bilgisine göre; Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında tamamı ihraç edilmiş 2'si teğmen 90'ı astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan FETÖ operasyonunda, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen,tamamı ihraç ihraç edilmiş, 2'si Teğmen 90'ı Astsubay olmak üzere toplam 92 kişi hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi, şu ana kadar 53 şüpheli yakalandı.

TELEFON İLE HABERLEŞME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alırken ihraç edilen bazı askerlerin örgütle ankesörlü telefon ile haberleştiği belirlendi.

53 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 2'si teğmen, 90'ı astsubay olmak üzere 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

-BURSA MERKEZLİ OPERASYON-

Öte yandan Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.