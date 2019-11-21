Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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