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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

(MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 'lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

, Irak'ın kuzeyindeki bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.


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