21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
O KADIN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin " kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene alçak saldırı BEŞİKTAŞ’TAKİ BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE ALÇAK SALDIRI

POLİSE GELİŞ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin " kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında BEŞİKTAŞ’TAKİ BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN GÖZALTINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN