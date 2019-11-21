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ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
ÇİRKİN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ ABD'DEN AÇIKLAMA VAR

Büyükelçiliği'nden, ABD Konsolosluğu çalışanlarının paylaştıkları videoya ilişkin, "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapıldı.

Konsolosluğu'nun iki türk çalışanı C.G. ve C.Y., Cadılar Bayramı kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alındı. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan 2 konsolosluk çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İslam dini ile dalga geçerek yapılan kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki İSLAM DİNİ İLE DALGA GEÇEREK YAPILAN KUTLAMAYA SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

"DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KİŞİSEL AMAÇLI ÇEKİLMİŞ"

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."

Son dakika: Skandal görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı! SON DAKİKA: SKANDAL GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ ABD KONSOLOSLUĞU'NUN TÜRK ÇALIŞANLARINA GÖZALTI!

NE OLMUŞTU?

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrasında büyük tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y. gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G, "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.

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