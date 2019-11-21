Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu 2020 sonunda teslim edilecek
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Demir, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin sahip olacağı en büyük gemi Anadolu gemisinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunduk. Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük.
"YERİNDE TESPİTLER YAPTIK"
İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.
UZUNLUĞU 231 GENİŞLİĞİ 32 METRE
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin belirlenen yere intikal ettirebilecek TCG Anadolu gemisinin inşaatına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor. TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.
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