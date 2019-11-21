Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.
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