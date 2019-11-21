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Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt'ın ailesini aradı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN YAŞAR BÜYÜKANIT'IN AİLESİNİ ARADI

Başkan , vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral 'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi...

Başkan , vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral 'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ

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