Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında
Beşiktaş’ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.’ye yönelik saldırı gerçekleştiren ve ressam olduğu öğrenilen şüpheli Berrak K. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında gözaltına alındı.
Beşiktaş'ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.'ye yönelik saldırı gerçekleştiren ve ressam olduğu öğrenilen şüpheli Berrak K. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alındı.
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada bir anda saldırarak dehşeti yaşatan gözü dönmüş kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucunda, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise, kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BİR ÇOK ULAŞIM ARACI DEĞİŞTİRMİŞ
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi'nde yakalandı. Yakalanan kadın 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.'nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN SALDIRMIŞ
Öte yandan başörtülü öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.
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