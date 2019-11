Bebek katili YPG, 42 günde 94 sivili katletti!

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, harekat başladığı günden bu yana 94 sivili öldürdü. Eli kanlı terör örgütü havan toplarıyla 21, mayın ve EYP ile 73 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Başta ABD olmak üzere insan haklarının sözde savunucusu Avrupalı ülkelerin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 94 sivili katlederken yüzlerce sivilin de yaralanmasına neden oldu.

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana işgal ettiği topraklarda sivil halka zulmeden terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından bu yana sivilleri katletmeye devam ediyor. Harekatın başladığı 9 Ekim tarihinden sonra PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği topraklardan Türkiye'ye yönelik havan ve roketlerle yaptığı 10 ayrı saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı.

MAYIN VE EYP İLE 31 SİVİL ÖLDÜ

Barış Pınarı bölgesinde de harekatın başladığı 9 Ekim tarihinden bu yana terör örgütü, Suriyeli sivillere yönelik katliamlara devam etti. Teröristlerin bombalı araç, bombalı motosiklet ve uzun namlulu otomatik ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda Suriyeli çocuk ve kadınlar başta olmak üzere onlarca insan hayatını kaybeti. Bölgede YPG'nin bombalı araçlarla yaptığı 5 ayrı saldırıda, çocuk ve kadınların da olduğu 42 sivil ölürken 100'e yakın sivil de yaralandı. YPG'li teröristlerin yerleşim merkezleri başta olmak üzere yollar ve kırsala döşedikleri mayın ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP) patlatılması sonucu da 31 sivil hayatını kaybederken 50'nin üzerinde sivil yaralandı.

MAZLUMDER TEPKİ GÖSTERDİ

PKK/YPG'nin sivillere yönelik katliamlarına Batılı ülkeler sessiz kalırken, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Yardımlaşma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurahman Ünlü tepki göstererek, "Her türlü silahlı çatışma ortamında sivillerin can güvenliği amasız, fakatsız sağlanmalıdır. Suriye'de özellikle terör örgütü YPG/PYD sivilleri hedef alıyor. Terör örgütünün bölgede hakimiyet elde etmek adına sivillere dönük baskı ve yıldırma politikaları uyguladığı ise inkar edilemez bir gerçek. Her ne amaca ulaşılmak istenirse istensin masum sivillerin kanı üzerinden meşru bir sonuca varılamaz" diye konuştu.