Bakan Soylu'dan skandal açıklamalar yapan Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ı destekleyen skandal açıklamalar yaptı. Cihangir İslam'ın sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert tepki geldi. Soylu, "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İ��işleri Bakanı Süleyman Soylu ile Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam arasındaki tartışma damga vurdu. İslam'ın, "Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesi üzerine Bakan Soylu, "Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin" karşılığını verdi.
2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'cü Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına yönelik skandal açıklamalar yaptı.
"SEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HER ZAMAN İHANET ETTİN"
FETÖ'cü Altan'ı savunarak bütçe görüşmelerini karıştırmak isteyen Cihangir İslam'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki geldi. Bakan Soylu, Cihangir İslam'ın skandal sözleri üzerine "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." açıklamasında bulundu.
AK PARTİ'Lİ VEKİLLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.
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