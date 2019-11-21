21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Soylu'dan skandal açıklamalar yapan Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
FETÖ'CÜLERİ DESTEKLEYEN CİHANGİR İSLAM'A SERT TEPKİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partili , 'cü 'ı destekleyen skandal açıklamalar yaptı. Cihangir İslam'ın sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan çok geldi. Soylu, "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen 'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." dedi.

Plan ve 'na İ��işleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milletvekili arasındaki tartışma damga vurdu. İslam'ın, "Susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" demesi üzerine , "Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin" karşılığını verdi.

2020 için Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM'de, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam, 'cü 'ın yeniden tutuklanmasına yönelik skandal açıklamalar yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a sert tepki: Hain provokatör... |Video İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SAADET PARTİLİ CİHANGİR İSLAM'A SERT TEPKİ: HAİN PROVOKATÖR... |VİDEO

"SEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HER ZAMAN İHANET ETTİN"

FETÖ'cü Altan'ı savunarak bütçe görüşmelerini karıştırmak isteyen Cihangir İslam'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok geldi. Bakan Soylu, Cihangir İslam'ın skandal sözleri üzerine "Buraya şov yapmaya gelmişsin. Sen provokatörsün. Sen 'ne her zaman ihanet etmiş hainsin. Sen FETÖ savunucususun." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cihangir İslam'a milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN