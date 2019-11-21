Son dakika: Türkiye'den Yunan Başbakan'a cevap
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye hakkındaki ifadelerinin ardından bir açıklama yaptı...
İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
21 Kasım 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ülkemize ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevabı
Yunanistan'ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Başbakan Miçotakis'in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur.
850 bin düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler %94 oranında azalmıştır.
Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, "sıfır göçmen politikası" uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir.
Türkiye, yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır.
Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa'nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır.
Yunanistan'a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
Yunan Hükümetini,
- Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye,
- Gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye,
- Bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya,
- Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye,
- Göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya,
- Göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hükümet açıkladı! Büyük operasyon geliyor
- İşte Yaşar Büyükanıt'ın hayatı...
- MSB: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı...
- Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
- Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutacak"
- Erdoğan resti çekti! Merkel'de mesaj: Hazırız
- FETÖ'cüleri destekleyen Cihangir İslam'a sert tepki
- AYM'den emsal karar! Resmi Gazete’de yayımlandı
- Çirkin görüntülerle ilgili ABD'den açıklama var
- Saldırı düzenleyen 7 alçak yok edildi!
- Son dakika: Biri gri kategoride aranan 4 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu
- Son dakika: Vatandaş hamsiye doyacak! Hamsi yoğunluğu ne zamana kadar sürecek?
- Son dakika: AYM'den emsal karar! "Gazeteciden savcı gibi hareket etmesi beklenemez"
- Son dakika: Başkan Erdoğan bugün açıklayacak! "Gelecek 25 yıla ışık tutulacak"
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'ye büyük bir operasyon yapılacak!
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?