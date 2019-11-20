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Türkiye ile Rusya'nın 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
HABER GELDİ! 9. DEVRİYE TAMAMLANDI

Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı bölgeseinde Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

Başkan ile lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında yapılan devriyelerin 9. tamamlandı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı bölgeseinde Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

DEVRİYE TAMAMLANDI

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

İşte devriyeden kareler:

Hulusi Akar: Ortak devriye sürüyor sorunlar çözülecek HULUSİ AKAR: ORTAK DEVRİYE SÜRÜYOR SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

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