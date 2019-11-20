Türkiye ile Rusya'nın 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı bölgeseinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatı kapsamında yapılan devriyelerin 9. tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı bölgeseinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

DEVRİYE TAMAMLANDI

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.