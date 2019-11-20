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Barış Atay’dan Meclis’te kaos tehdidi! Milletvekili mi eşkıya mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
BARIŞ ATAY’DAN MECLİS’TE KAOS TEHDİDİ! MİLLETVEKİLİ Mİ EŞKIYA MI?

Terör örgütü ’nın siyasi uzantısı HDP’den Hatay milletvekili seçilen ardından da partiden ayrılarak ’ne katılan , TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’ye yönelik çirkin ifadeler kullanarak tehdit etti. Meclis kürsüsünden kaos planlarını itiraf eden Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" dedi.

Sandıkta demokratik yollarla istediklerini alamayan odaklar yine kaos planları yapmaya başladı. (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili , Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla tepkilerin odağı haline geldi. Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

"GEZİ'Yİ MUMLA ARAYACAKSINIZ"

Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbaycan'da "Kesinlikle sokağa çıkmaz." denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız." diyerek alçakça tehditler savurdu.

Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit! BARIŞ ATAY’DAN MECLİS KÜRSÜSÜNDE KÜSTAH TEHDİT!

AMERİKAN MEDYASI DA "TÜRKİYE'DE SOKAK OLAYLARI VARMIŞ" GİBİ GÖSTERDİ

Amerikalı VOA "Amerika'nın Sesi", dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." ifadeleriyle duyuran Amerika'nın Sesi, Türkiye'de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu.

'‘Amerika’nın Sesi’'nden skandal haber!Türkiye aleyhinde algı operasyonu

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&#246;mer ismail k&#252;t&#252;kc&#252; ömer ismail kütükcü

herkes konuşuyor... konuşuyor da... ama atalarımızın bir sözü var... " it ürür kervan yürür "

Aynı Görüşte misiniz?
evet55
hayır0
cevapla 20.11.2019 14:52
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