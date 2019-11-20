Başkan Erdoğan'dan 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Görev değişikliği vardır. Herkes her zaman çalışmaya devam eder. AK Parti'nin sahibi millettir" dedi. Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmasına da çok sert tepki gösterdi ve "Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor." dedi.

Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmasına da çok sert tepki gösterdi ve "Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti 7'nci olağan kongre sürecini takvime uygun şekilde yürütüyoruz. AK Parti dinamik bir yapıdır. Yeni görev alan, görev değişikliği yapan kardeşlerimiz bu dinamizmin bir parçasıdır. Bu çatı altında vazife üstlenen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"AK PARTİ'NİN SAHİBİ MİLLETTİR"

AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili bu kurumun mensubudur. Ancak görev değişikliği olur. Bu süreci tam bir dayanışma içinde başarıyla yürüteceğiz. AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor.

SEÇİM SONUÇLARINDAN DERS ÇIKARMAMIZ ŞART

2018-2019 seçimlerinin sonuçlarından gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Teşkilatlarımızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerekiyor.

"BAŞLI BAŞINA BAŞARI HİKAYESİDİR"

Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir.

"HİCAP DUYMUYOR"

MHP ve diğer kardeşlerimiz attığımız her adımda bize destek verdiler. Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla birlikte hareket eden marjinal çevreler yalanda sınır tanımıyorlar. CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir.

Tank Palet Fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Aynı yalanların bir kısmına yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymuyor.

"ECDADIMIZA HAKARET ETMEYİ MARİFET SANIYOR"

Ağzını her açtığında ecdadımıza hakaret etmeyi marifet sanıyor. Hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok

Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor yani… Bunun adı ihanetin dik alasıdır. Neyse ki bu zatı sadece biz değil küresel sermaye de ciddiye almıyor. Bay Kemal binde bir ile yüzde 1,1'i ayırt edemez.

"TERÖRİSTLERE 'ARKADAŞLAR' DİYEREK ONLARI POHPOHLAMAKLA MEŞGULDÜ"

Batı medyasının baskısına rağmen yatırım için ülkemizi tercih ediyor. Borsamız rekor kırıyor. Türkiye her alanda tarihinin en büyük mücadelelerini verirken acaba CHP Genel Başkanı neredeydi? Ekonomimize yönelik saldırılar varken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere 'arkadaşlar' diyerek onları pohpohlamakla meşguldü. Yürüttüğümüz harekatlar konusunda şöyle içten gelen bir Hayırlı Olsun sözünü duymadık

Teröristlere bunlar teröristtir dediğini duymadık. Bu hastalıklı zihniyet dün parlamentoda bizim grup başkan vekili bir hanımefendiye saldırdılar. Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Dün de herhalde ondan ilhamla Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var.

"BU KADINA HADDİNİ BİLDİRİNİZ" KONUSU

(TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.)

Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz.

Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkanvekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir."