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Son dakika: Skandal görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
SKANDAL GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ FLAŞ GÖZALTI KARARI!

Son dakika haberine göre 'da kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim 'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.

Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.



Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 Türk personel iddialarla ilgili sorguya alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. Kaynak: DHA




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M&#252;sl&#252;man İzmirli Müslüman İzmirli

Körle yatan... ABD konsolosluğunda çalışan Türk'ler, bunun yerine, "DEAŞ = 11 eylül saldırıları = derin yahudi abd" deseydi, ABD yine hoşgörü bekler miydi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.11.2019 13:30
Ottoman Ottoman

Size cehennemde zıkkım içirecekler..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.11.2019 13:28
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