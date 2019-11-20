Son dakika: Skandal görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı!
Son dakika haberine göre Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.
Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.
Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 Türk personel iddialarla ilgili sorguya alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı. Kaynak: DHA
kalan karakter 1000
Körle yatan... ABD konsolosluğunda çalışan Türk'ler, bunun yerine, "DEAŞ = 11 eylül saldırıları = derin yahudi abd" deseydi, ABD yine hoşgörü bekler miydi?cevapla 20.11.2019 13:30
Size cehennemde zıkkım içirecekler..cevapla 20.11.2019 13:28
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP ve DBP il başkanları tutuklandı
- Kurumlar vergisi rekortmeni belli oldu
- "PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu"
- Şule Çet davasında önemli gelişme
- 121 terörist ve 229 mağara imha edildi
- CHP'li Özkoç'tan AK Partili Zengin'e skandal sözler
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- İstanbul'da suç oranlarında düşüş
- Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
- Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş ihraç edildi
- Son dakika: Skandal görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı!
- İsrail'in 52 yıldır devam eden "işgal" gerçeği...
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu
- İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da suç oranlarında düşüş...
- Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!