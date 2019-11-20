Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafında KKTC bayrağı yakanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Kimliği tespit edilen Rumlar, KKTC'ye geçiş yaptığı an gözaltına alınacak.KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına talimatların verdilerini kaydeden Özersay, "Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan polis teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir" dedi.
SKANDAL OLAY NASIL OLMUŞTU?
Kıbrıs Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM örgütü, 15 Kasım'da 36'ıncı kuruşlu yıldönümü olan KKTC'nin bayrağı yakmıştı.
Bayrak yakılmasına Ankara ile KKTC yönetimi sert tepki göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Gri listedeki 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı
- Ekrem İmamoğlu'nun şovu bitti! İhale tekrardan açıldı
- Tosuncuk, Arena City'de ortaya çıktı
- Bakan açıkladı: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Başkan Erdoğan: Gerekirse kapatın...
- Pentagon'dan skandal "Türkiye" çıkışı
- Türkiye'yi hedef almıştı! Hali içler acısı
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı!
- MSB: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi
- 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
- Son dakika: Muharrem Karayol hakkında FETÖ'den hapis cezası