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Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
KKTC BAYRAĞI YAKAN RUMLAR HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Son dakika haberine göre Kuzey Türk Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tarafında KKTC bayrağı yakanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Kimliği tespit edilen Rumlar, KKTC'ye geçiş yaptığı an gözaltına alınacak.

ile Güney arasındaki sınır kapılarına talimatların verdilerini kaydeden Özersay, "Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan polis teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir" dedi.
Skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı SKANDAL HAREKET! IRKÇI EYLEMDE KKTC BAYRAĞI YAKILDI

SKANDAL OLAY NASIL OLMUŞTU?

Kıbrıs tarafında, Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM örgütü, 15 Kasım'da 36'ıncı kuruşlu yıldönümü olan KKTC'nin bayrağı yakmıştı.

Bayrak yakılmasına ile KKTC yönetimi sert tepki göstermişti.

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