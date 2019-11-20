Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlatılan proje tamamlandı. Proje hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu proje ile dünyada bir ilki başardık" dedi. Öte yandan Bakan Murat Kurum, "İmar barışına girmeyen yapılar yazılım ile saptanacak" ifadelerine yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarılması için başlatılan proje tamamlandı.
"DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDIK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm şehirlere ait Türkiye'nin 3 boyutu dijital ikizi oluşturuldu. Dünyada bir ilki başardığımız projeyle afetlere önceden önlem alacak, kaçak yapıları tespit edeceğiz" dedi.
"SİLÜETİ BOZAN YAPILARA İZİN VERİLMEYECEK"
Kurum, "Yeni yapılacak binaların şehrin silüetine etkisi önceden tespit edilecek ve silüeti bozan yapılara izin verilmeyecek" şeklinde konuştu.
"İMAR BARIŞI" AÇIKLAMASI
Öte yandan Bakan Murat Kurum, "İmar barışına girmeyen yapılar yazılım ile saptanacak" ifadelerine yer verdi.
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