Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." dedi.Milli Savunma Bakanlığı, Twitterdan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." ifadelerine yer verdi.
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