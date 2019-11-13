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Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
BAKANLIKTAN ÖNEMLİ 'HAREKAT' AÇIKLAMASI

, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." dedi.

, Twitterdan yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek." ifadelerine yer verdi.

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