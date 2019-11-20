Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde 27 – 30 Kasım 2019’da Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, Ahilik kültürünü ekonominin gündemine taşımaya hazırlanıyor.

AGE Global Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Nevşehir Belediyesi, Şekerbank, Türk Hava Kurumu ve Selçuk Ecza Deposu'nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası'nın altın sponsor olarak destek verdiği Fuar ve Zirve'ye Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel destek sağlayacak. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'nin ana medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya Grubu yayınlarından A Haber, A Para, Daily Sabah, Sabah Gazetesi, Lacivert Dergi, Radyo Turkuvaz ve Vav Radyo üstlenecek.

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 27 Kasım'da katılımıyla açılması beklenen Uluslararası Ahilik Fuarı'nda iş dünyasının en büyük şirketleri, esnaf ve sanatkarlar ürünlerini uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulacak. Dört gün sürecek fuar çerçevesinde düzenlenecek panellerde, Türkiye'nin önemli iş insanları ve akademisyenleri Ahilik kültürünün iş dünyasına yansımalarını, Ahilik kültürünün getirdiği başarı hikayelerini ve Ahiliğin geleceğin ticaretine nasıl yön vereceğini tartışacak. Fuarda akademik çalışmaların yanı sıra esnaf ve sanatkarların kendi hünerlerini sergileyeceği, çocukların farklı etkinliklerle Ahiliği tanıyacağı, iş dünyasından önemli isimlerin deneyimlerini aktaracağı panel ve oturumlar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla açılması beklenen 30 Kasım'daki İş Ahlakı Zirvesi'nde ise değerli konu ve konuşmacılar ile gün boyunca iş dünyasına yön verecek önemli konular tartışılacak.

Uluslararası Ahilik ve İş Ahlakı Zirvesi'ne ilişkin detaylı bilgileri www.ahilikzirvesi.com adresinden alabilirsiniz.