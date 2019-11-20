Tel Abyad sınır kapısı yeniden açıldı
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale’de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Tel Abyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından Tel Abyad Sınır Kapısı, 5 yıl sonra yeniden açıldı. Suriye'nin Tel Abyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Tel Abyad Sınır Kapısı açıldı. Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçlarının bu noktadan geçiş yapması ve binlerce sivilin de evlerine dönmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başörtülü kadınlar neden hedefte?
- CHP'li Engin Özkoç'un alçakça sözlerine tepki yağıyor
- Barış Atay’dan Meclis’te kaos tehdidi! Milletvekili mi eşkıya mı?
- Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler!
- Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
- "Neoliberal'ler kendini vurdu! Erdoğan ve Trump'ın tepkileri..."
- 5 yıl önce başladı! Şimdi talebe yetişemiyor
- Haber geldi! 9. devriye tamamlandı
- 'Yeni Parti' iddiaları! Sokağın gündeminde yoklar...
- Kan donduran sözler: Önce boğdum ardından...
Daha Fazla Gör
- Adolf Hitler’in doğduğu ev hakkında karar
- Son dakika: Skandal görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı!
- İsrail'in 52 yıldır devam eden "işgal" gerçeği...
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: PKK-YPG’nin silah imalathanesi bulundu
- İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da suç oranlarında düşüş...
- Erken emeklilikle Türkiye ağır fatura ödedi!
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bu proje ile dünyada bir ilki başardık
- Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Von Weizsaecker'in oğlu öldürüldü
- Bitlis'te PKK operasyonu! Gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu'nun "Yenikapı şovu" bitti! İhale tekrardan açıldı...