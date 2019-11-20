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Tel Abyad sınır kapısı yeniden açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
TEL ABYAD SINIR KAPISI YENİDEN AÇILDI

Terörden temizlenen ve Akçakale’de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Tel Abyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.

'yla bölgenin terör örgütü /'den temizlenmesinin ardından , 5 yıl sonra yeniden açıldı. Suriye'nin Tel Abyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Tel Abyad Sınır Kapısı açıldı. Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçlarının bu noktadan geçiş yapması ve binlerce sivilin de evlerine dönmesi bekleniyor.

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