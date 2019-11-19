19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019
ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Son dakika haberine göre , Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. 'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.

Son dakika haberine göre , Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.

'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.

Erdoğan’dan ABD'ye F-35 resti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikası iddialarına sert yanıt ERDOĞAN’DAN ABD'YE F-35 RESTİ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "TANK PALET FABRİKASI" İDDİALARINA SERT YANIT
Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: BİRİLERİ PETROL PAYLAŞIMININ İÇİNDE! BİZİM DERDİMİZ İNSANDIR
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Erdoğan: Arkadaşlarıma talimat verdim Kılıçdaroğlu'na görüntülü olarak anlatacaklar |Video SON DAKİKA: ERDOĞAN: ARKADAŞLARIMA TALİMAT VERDİM KILIÇDAROĞLU'NA GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ANLATACAKLAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN