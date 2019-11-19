Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.45'te başladı.
ERDOĞAN’DAN ABD'YE F-35 RESTİ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN "TANK PALET FABRİKASI" İDDİALARINA SERT YANIT
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