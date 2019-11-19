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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP lideri ile görüştü. grup açıklamaları sonrasında TBMM'de Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kulisinde MHP Genel Başkanı ile bir araya geldi. AK Parti ve MHP kurmayları da ikilinin yanında yer aldı.

BAHÇELİ İLK KEZ TBMM'YE GELMİŞTİ

Tedavisinin ardından genel merkezde çalışmalarına devam eden Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye geldi. Tedavi sonrası ilk kez TBMM'ye gelen Devlet Bahçeli'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında TBMM'de kritik görüşme BAŞKAN ERDOĞAN İLE DEVLET BAHÇELİ ARASINDA TBMM'DE KRİTİK GÖRÜŞME

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cevapla 19.11.2019 13:11
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