Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Başkan Erdoğan grup açıklamaları sonrasında TBMM'de Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti ve MHP kurmayları da ikilinin yanında yer aldı.
BAHÇELİ İLK KEZ TBMM'YE GELMİŞTİ
Tedavisinin ardından genel merkezde çalışmalarına devam eden Devlet Bahçeli, bugün TBMM'ye geldi. Tedavi sonrası ilk kez TBMM'ye gelen Devlet Bahçeli'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.
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AF ILE ILGILI HABER BEKLIYORUZ İNŞALLAH HADI BAKALIMcevapla 19.11.2019 13:11
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