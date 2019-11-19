CHP 15 yıl önceki İstanbul Turizm Platformu'nu yeniden kurdu
CHP'li İBB yönetiminin 'İstanbul Turizm Platformu kuruldu' sözleriyle yeni bir çalışmaymış gibi duyurduğu ve dün tanıtımını yaptığı projenin 2004'te kurulduğu ortaya çıktı.
20 Eylül 2004'te İBB tarafından kurulan İstanbul Turizm Platformu'nun 15 yıl sonra yeniden kurulması dikkat çekti. İBB'nin eski başkanı Kadir Topbaş, Bursa'da düzenlenen İstanbul Turizm Çalıştayı'ndaki konuşmasında, İstanbul Turizm Platformu'nun 2004'te kurulduğunu açıklamıştı.
2 SENE ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMADA YER ALIYOR
Platformun kurulduğuna yönelik açıklamalar İBB'nin resmi internet sitesinde de 5 Mayıs 2017 tarihiyle yer alıyor.
60'IN ÜZERİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ YER ALIYOR
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, turizm sektörü temsilcileri ve 60'ın üzerinde sivil toplum örgütünün yer aldığı Turizm Platformu'nun çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Turizm Atölyesi, Gülhane Parkı içindeki tarihi Alay Köşkü'nde yer alıyor.
CHP'li İBB yönetimi 15 yıl önce kurulan İstanbul Turizm Platformu'nun yeni kurulmuş gibi tanıtımını yaptı.
Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesini de kendileri tarafından yapılmış gibi göstererek açılışını yapmıştı.
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