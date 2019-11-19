Son dakika: Erdoğan: Arkadaşlarıma talimat verdim Kılıçdaroğlu'na görüntülü olarak anlatacaklar |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili söylemlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuya Sayın Genel Başkana (Kılıçdaroğlu) ilkokul bile değil tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahatı sürdüreceğiz hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili söylemlerine tepki göstererek, "Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini savunmak için dünyanın dört bir yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızdadır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda verdiğimiz mücadelenin her adımını 82 milyon vatandaşımız ve duası bizlerce olan milyonlarca kardeşimiz ile birlikte atıyoruz. Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, tüm senaryoları parçalıyoruz. Ülkemizi hedef alanların önceliklerinin en başına milletimizle aramızdaki bağı koparmayı koymalarının sebebi işte budur. Dışarıdan gelen her türlü saldırıya, yöneltilen iftiralara karşı biz ülkemizin ve milletimizin hakkını hukukunu menfaatlerini sonuna kadar savunuruz, bu konuda en küçük bir sıkıntımız yok. Üzüntü verici olan içimizdeki bazı kesimlerin de Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. Tayyip Erdoğan gitsin AK Parti yıkılsın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Bu anlayışın ürünü söylemler adeta birilerinin varoluş gayesi haline dönüştü. CHP Genel Başkanının yalancılığı, eksikliği, çarpıklığı defalarca ortaya konan hususları tekrar tekrar gündeme getirmesi artık siyasetle izah edilemeyecek bir garabet halini almıştır. Bu kişinin diline doladığı konulardan biri; Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Bu konuya defalarca izah ettik. Arkadaşlarımız defalarca bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştılar, Savunma Bakanlığımız detaylı bir açıklama yaptı. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildiği, yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı anlatıldı ve bu süreçte 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmanın kayıtları içerisinde de ayrıca vardır. CHP Genel Başkanı hala fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar vardırdığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki ama yalancının mumu da yatsıya kadar yanar. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin böyle bir işlemi anlamasını beklemenin zor olduğunu farkındayız. Onun için dün Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuya Sayın Genel Başkana ilkokul bile değil tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahatı sürdüreceğiz hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir" açıklamasını yaptı.