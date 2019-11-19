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Gri kategoride aranan terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST YAKALANDI

Son dakika haberi..., 'ın Lice ilçesinde 'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

, 'ın Lice ilçesinde 'ya yönelik operasyonda, gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

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