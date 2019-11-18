Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlama hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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