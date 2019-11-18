Bakan Çavuşoğlu: Harekat sayesinde yüzde 50’sinden fazlası geri döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü. Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılacak." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılı Plan Bütçe Komisyon'unda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü. Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılacak." dedi.
"TERÖRİST MAZLUM KOBANİ AÇIKLAMASI"
Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD/YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Mazlum Kobani'nin (Ferhat Abdi Şahin) ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adıgeçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik." dedi.
İKİ KONSOLOSLUK YENİDEN AÇILACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük'te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.
FETÖ İLE MÜCADELE
Bakan Çavuşoğlu, "Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110'dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı'na devredildi." diye konuştu.
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