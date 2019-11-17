PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!

Terör örgütü PKK'nın kalesi haline dönüşen Almanya, örgütün siyasi uzantısı olan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’ verdi. Teröre verdiği destek ve provokatif söylemleri nedeniyle hapiste yatan Selahattin Demirtaş hakkındaki bu haberi CHP’li Sezgin Tanrıkulu tarafından duyurulması ise dikkat çekti.

Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdi.



PKK'YA DESTEĞİN VE PROVOKATİF SÖYLEMLERİN İSMİ: DEMİRTAŞ!

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü eşi Başak Demirtaş aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU



CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.



Selahattin Demirtaş, teröre verdiği destek ve provokatif söylemleri nedeniyle hapiste cezasını çekiyor.



