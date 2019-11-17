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PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
PKK'NIN KALESİNE DÖNÜŞEN ÜLKEDEN DEMİRTAŞ'A ÖDÜL

Terör örgütü 'nın kalesi haline dönüşen , örgütün siyasi uzantısı olan ’nin eski Eş Genel Başkanı ’a ‘2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’ verdi. Teröre verdiği destek ve provokatif söylemleri nedeniyle hapiste yatan Selahattin Demirtaş hakkındaki bu haberi ’li tarafından duyurulması ise dikkat çekti.

merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), "2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü"nü terör örgütü 'nın siyasi kolu 'nin eski Eş Genel Başkanı 'a verdi.

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"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a verilen ödülü eşi Başak Demirtaş aldı.

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Milletvekili yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019'un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş'a verildi" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş, teröre verdiği destek ve provokatif söylemleri nedeniyle hapiste cezasını çekiyor.

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