17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: PKK en az 800 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: PKK EN AZ 800 DEAŞ'LI TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTI

, 'nın 'da en az 800 'lı teröristi serbest bıraktığını açıkladı. Yapılan açıklamada "PKK/YPG terör örgütü Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, /YPG terör örgütü ise Hapishanesi'ndeki en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı." denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir.

Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır.

Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir.

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TERÖR ÖRGÜTÜ RASULAYN'DA OKULU MEVZİ YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 988 EYP ve 442 mayın yok edildi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI: 988 EYP VE 442 MAYIN YOK EDİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN