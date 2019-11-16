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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 988 EYP ve 442 mayın yok edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI: 988 EYP VE 442 MAYIN YOK EDİLDİ

Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü / tarafından tuzaklanmış ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında, 988 ve 442 mayının yok edildiğini belirtti.


İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama

"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü / tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

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MEHMETÇİK'İN ŞEFKAT ELİ

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımlarla Mehmetçik'in şefkatli ellerini tüm dünyaya gösteriyor. Terörden temizlenen bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. İşte bunun en güzel ispatlarından biri olan Mehmetçik'in yaralı köpeğe olan şefkatini gösteren kare.

Bakanlık paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahelesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadelerine yer verdi.

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