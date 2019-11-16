Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 988 EYP ve 442 mayın yok edildi
Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı.Bakanlık açıklamasında, 988 EYP ve 442 mayının yok edildiğini belirtti.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama
"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."
MEHMETÇİK'İN ŞEFKAT ELİ
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımlarla Mehmetçik'in şefkatli ellerini tüm dünyaya gösteriyor. Terörden temizlenen bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. İşte bunun en güzel ispatlarından biri olan Mehmetçik'in yaralı köpeğe olan şefkatini gösteren kare.
Bakanlık paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahelesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadelerine yer verdi.
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