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Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
SAVUNMA BAKANLIĞI: TERÖR ÖRGÜTÜ RASULAYN'DA...

(MSB), terör örgütü /'nin 'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabındaki paylaşımında, terör örgütü /'nin Fırat'ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargah ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar verdiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin 'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği kaydedildi.




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