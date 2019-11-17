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PKK/YPG'nin Akçakale ilçesine düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt, şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019
70 GÜN SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ! YÜREK SIZLATAN HABER

Terör örgütü /'nin işgal ettiği 'dan 'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarında yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli (59), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü / tarafından 'dan Akçakale ilçesine atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan , tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli olarak çalışan Yoğurt'un cenazesi, ilçede düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Evli ve 9 çocuk babası Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanmıştı. AA


*Suriye'nin Tel Abyad kentinden PKK/YPG'li teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt,
tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra şehit düştü.

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