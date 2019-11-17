Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan "kar yağışı " açıklaması
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu sene kar yağışı ile mücadelede verilecek hizmetleri açıkladı. Turhan, "Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personel görev yapacak" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Karayolları Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki 68 bin 254 kilometre yolda, 7 gün 24 saat trafik takibi yapılıyor" dedi.
"700 PERSONEL GÖREV YAPACAK"
Turhan, "Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 304 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 700 personel görev yapacak" açıklamasında bulundu.
YHT'LERİN HIZI DÜŞÜRÜLECEK
Turhan ayrıca "Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek" bilgisini paylaştı.
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