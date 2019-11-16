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Son dakika haberi: Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
SURİYE SINIRINDA SICAK GELİŞME!

Son dakika haberi: Kilis’in Elbeyli ilçesinin sınırındaki birliklere, tank, ile personel sevk edildi. Elbeyli ilçesinden geçen geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.

Kilis'e takviye amaçlı gönderilen, tank, ile askeri personel Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA SINIR HATTINA GEÇİŞ YAPTILAR

Elbeyli ilçesinden geçen geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.

Suriye sınırında son dakika gelişmesi SURİYE SINIRINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

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