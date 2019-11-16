Son dakika haberi: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Son dakika haberi: Kilis’in Elbeyli ilçesinin Suriye sınırındaki birliklere, tank, zırhlı araç ile personel sevk edildi. Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.
Kilis'e takviye amaçlı gönderilen, tank, zırhlı araç ile askeri personel Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırında görev yapmak üzere sınır karakollarına gönderildi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA SINIR HATTINA GEÇİŞ YAPTILAR
Elbeyli ilçesinden geçen askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçiş yaptı.
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