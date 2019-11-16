Şehit Bekir Can Hereklioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi memleketi Adana’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun naaşı önce Narlıören Mahallesi'ndeki baba evine ardından Yumurtalık ilçesine bağlı Merkez Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehidin naaşına omuz verdi.
Çelik, şehit babası Turgut Hereklioğlu'nun yanından ayrılmayarak birlikte cenaze arabasına bindi.
Piyade Sözleşmeli Er Hereklioğlu'nun cenazesi Hereklioğlu Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, milletvekilleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin bekar ve 2 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.
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