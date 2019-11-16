Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden çok önemli bir paylaşımda bulundu. İsmail Demir, Türkiye'nin yeni projesi olan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

İşte İsmail Demir'in paylaştığı o mesajlar:

"Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini başlattık.

"SAYILI ÜLKELERDE VAR"

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak."