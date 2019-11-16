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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
İLK KEZ YAYINLADI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Savunma Sanayi Başkanı , yerli İHA'ların üretimi konusunda adete destan yazan 'nin olan Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanı , sosyal medya üzerinden çok önemli bir paylaşımda bulundu. İsmail Demir, 'nin olan Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR İLK KEZ YAYINLADI! KERKES PROJESİ BAŞLADI

İşte İsmail Demir'in paylaştığı o mesajlar:

"Geleceğin harekât ortamına bugünden hazırlanıyoruz. Yapay zekâ destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES-Küresel Geliştirilmesi Projesini başlattık.

"SAYILI ÜLKELERDE VAR"

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak."

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