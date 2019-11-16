Son dakika KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları öğren!

Son dakika! KYK burs ve kredi başvuru sonuçları resmen açıklandı. Öğrenciler uzun süredir KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerin beklediği müjdeli haberi verdi, sistemin erişime açıldığını bizzat duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz haftalarda öğrencilere burs müjdesi vermiş, ücretlere yapılan zammı tek tek açıklamıştı. Erdoğan, öğrencilerin KYK kredisi almaktan çekinmemeleri gerektiğini de ifade etmişti. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi sonuçları açıklanır açıklanmaz yüz binlerce öğrenci sisteme erişim sağlamak için harekete geçti. Sistemde erişim sorunu yaşanırken, aralıklarla deneme yapılarak girilebiliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere yurt, burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Burs geri ödemesiz olarak verilirken, kredi ise öğrencilerin okulları bittikten sonra sigortalı bir işe girmeleri ve 2 yıl çalışmalarından sonra tahsil ediliyor. Yurtlar ise oldukça makul fiyatlara konforlu bir şekilde sunuluyor. KYK burs ve kredi başvuruları her yıl büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kişi başvuruda bulunuyor. Bu yıl da KYK yurt, burs ve kredi başvurusu büyük ilgi gördü. Heyecanla beklenen sonuçlar da dakikalar önce açıklandı. Sonuçlar, https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden tek tuşla sorgulanabiliyor. İşte https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulama yapabileceğiniz bağlantı...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Yüz binlerce öğrenci aynı anda kredi ve burs başvuru sonuçlarını sorgulamak istiyor. Başvuru sonuçlarını hızlıca öğrenmek isteyen öğrenciler büyük yoğunluk oluşturuyor. Sistemde kısa süreli erişim sorunu yaşanabiliyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

TAAHÜTNAME ONAYI ÖNEM ARZ EDİYOR

2019 - 2020 Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulaması) üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.

15 yaşından küçük ya da anne/babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK il/yurt müdürlüklerine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. Bu işlemi yapmayan öğrenci burs ve kredi hakkı elde edemiyor.

BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle