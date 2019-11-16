26.dönem POMEM sınav giriş yerleri sorgulama! 26.dönem POMEM sınav parkuru nasıl oldu?

26. dönem POMEM sınav giriş yerleri belli oldu. 26. dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat uygulanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. İşte POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 26. dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri açıklandı. POMEM sınavına girecek adaylar http://ais.pa.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Ayrıca Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında da değişikliğe gitti. Buna göre parkurda değişikliğe giderek yeni parkurun fotoğrafını paylaştı. Peki, 26.dönem POMEM sınav parkuru nasıl oldu? 26.dönem POMEM sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenlerin yanıtları...

SİTEDE YOĞUNLUK OLUŞTU

26.dönem POMEM sınav giriş yerleri https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak açıklandı. Açıklamanın ardından binlerce kişi https://ais.pa.edu.tr/ adresine giriş yaptı. Bu yoğunluk zaman zaman siteyi erişime kapatıyor. Haberimizdeki bağlantıdan kolayca giriş yapabilirsiniz.