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Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
YILMAZ ATEŞ CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ!

CHP'de sular durulmuyor. FETÖ konusunda partisini topa tutan CHP'li için ihraç kararı verildi. Karar CHP Ankara Disiplin Kurulu tarafından alındı. Ateş katıldığı bir canlı yayın programında "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu" demişti.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili , geçtiğimiz hafta partisini eleştiren sözleriyle gündeme bomba gibi oturmuştu. Ateş, eleştirileri sonrası partisinde adeta topa tutulmuştu.

"MAALESEF BENİM PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU"

Yılmaz Ateş, CNN'de yayınlanan bir programda CHP'nin Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) ilişkisini çok sert sözlerle eleştirerek; "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." açıklamasında bulunmuştu.

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Bu sözler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise; Yılmaz Ateş'in, eski partisine doğrudan ve kasten ihanet ettiğini belirterek, "Kendisini noktasız, virgülsüz şekilde ayıplıyoruz, kınıyoruz." demişti.

Ateş hakkında, parti tarafından inceleme başlatıldı.

YILMAZ ATEŞ HAKKINDA KARAR

Yılmaz Ateş, dün CHP Ankara Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildi.

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