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İmamoğlu'nun seçim vaadi yalan çıktı! 5 ayda 3.400 kişiyi işten kovdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
VAADİ YALAN ÇIKTI! 5 AYDA TAM 3.400...

Göreve geldiği günden beri skandallarla adından söz ettiren 'li 'nun vaatleri arasında "Belediye çalışanlarını kesinlikle işten çıkarmayacağım." sözü yalan çıktı.

Başkanı 'nun çalışmaları sırasında en çok puan topladığı vaatlerinden biri olarak lanse edilen 'Belediye işçilerini işten çıkarmayacağım' sözleri yalan çıktı.

"OY TOPLAMAK İÇİN YALANA SARILDI"

seçim konuşmasında, ''nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız' demişti.

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İBB RAPORLARI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İmamoğlu'nun bu kadar 'kimseyi işten çıkarmayacağım' vaatlerine rağmen İBB raporlarına her şey ortaya çıktı. Rapora göre 24 Haziran 2019 ile 24 Ekim 2019 tarihleri arasında sadece 5 aylık bir süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 3.400 işçinin işine son verildi.

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