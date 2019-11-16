Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! Tüm araç sahiplerine önemli uyarı
Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiği kullanılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Kış lastiğinde tarihten çok hava muhalefetleri göz önüne alınmalı. Öte yandan yalnızca ticari araçlar değil trafikteki tüm özel araçlar da kış lastiğine geçmeli" dedi.
1 Aralık'tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 885 TL olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği takması zorunlu. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan bu araçlara 885 TL ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezasının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında yüzde 22,5 artırılarak 1084 TL'ye çıkması bekleniyor. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız daha önceden kış lastiği takmalı." diye konuştu.
"KIŞIN TİCARİ ARAÇLAR KADAR ÖZEL ARAÇLAR DA RİSK TAŞIYOR"
Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Apaydın, "Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması vs gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük" şeklinde konuştu.
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