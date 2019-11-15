Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin'in, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı yönündeki şikayeti üzerine açılan 'görevi kötüye kullanma' ve Kesgin'e gönderdiği mesajlar nedeniyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlamasıyla hakkında açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, iş insanı Necmettin Kesgin, taraf avukatları ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.Davanın ilk duruşmasına yurt dışında olduğu için mazeret sunarak katılmayan sanık Yavaş savunmasını yaptı.

"BENİ SÜREKLİ MESAJLARLA TEHDİT ETTİ"



İş insanı Necmettin Kesgin'de Yavaş'ın alacağına karşı senedi yediemin olarak aldığını belirterek, "Yavaş daha sonra senedi geri vermedi. Senedi icra takibine koyarak benden para istedi. Senedin tarihini değiştirerek icra takibi başlattı" diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Kesgin'e, davaya konu olan, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' yönünden ifade vermesi için uyardı. Bunun üzerine Kesgin, "Beni sürekli mesajlarla tehdit etti. 'Diplomanı iptal ettireceğim', 'barodaki stajına yakacağım', 'Seni hapse attırıp, öldürteceğim' diyerek tehdit etti" dedi.







Kesgin ayrıca ifadesinde Mansur Yavaş'ın suçlamalar dışı savunma yaptığını, kendisinin avukatlık görevini yaptığını söylediğini belirterek, "Avukatın Yargıtay'da iş takipçiliği yapmak gibi bir görevi mi var?' diye sordu. Bunun üzerine Mansur Yavaş, "Sayın Başkan bu bir hakarettir, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.



İŞTE O SENET





YAVAŞ: SENEDE TARİHİ BEN YAZDIM



Savunmaların ardından Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, Yavaş'a bazı sorular yöneltti. Yavaş, avukatın, 'Suça konu senedin tarihini siz mi doldurdunuz?' sorusuna, "Evet senede tarihi biz yazdık. Çünkü Kesgin paramızı aldı kaçtı. Biz de paramızı almak için senedi doldurup ancak mükerrer olmaması için not düşüp icra takibine verdik" şeklinde cevap verdi. Kesgin'in avukatı Ilgaz, ayrıca kovuşturmasının genişletilmesi talebinde bulundu. Yavaş'ın avukatları da 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluşmadığını, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu yönünden ise zaman aşımı nedeniyle beraat kararı verilmesini talep ettiler. Ayrıca, Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talep edildi.

KOVUŞTURMA GENİŞLETİLECEK



Savunmaların ardından ara kararını veren mahkeme, Mansur Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talebinin kabulüne, kovuşturmanın genişletilmesi ya da davayla ilgili diğer eksikliklerin tamamlanmasının değerlendirilmesine hükmederek, duruşmayı, 27 Aralık'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ



Dava kapsamında, MAnsur Yavaş'ın dava ve hukuki danışmanlık hizmetine istinaden aldığı 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen, bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığı, bu suretle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı savunuluyor.

Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını işlediği ileri sürülüyor.