Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin'in, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı yönündeki şikayeti üzerine açılan 'görevi kötüye kullanma' ve Kesgin'e gönderdiği mesajlar nedeniyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlamasıyla hakkında açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı.Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin, taraf avukatları ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.
Davanın ilk duruşmasına yurt dışında olduğu için mazeret sunarak katılmayan sanık Yavaş savunmasını yaptı.
"BENİ SÜREKLİ MESAJLARLA TEHDİT ETTİ"
İş insanı Necmettin Kesgin'de Yavaş'ın alacağına karşı senedi yediemin olarak aldığını belirterek, "Yavaş daha sonra senedi geri vermedi. Senedi icra takibine koyarak benden para istedi. Senedin tarihini değiştirerek icra takibi başlattı" diye konuştu.
Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Kesgin'e, davaya konu olan, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' yönünden ifade vermesi için uyardı. Bunun üzerine Kesgin, "Beni sürekli mesajlarla tehdit etti. 'Diplomanı iptal ettireceğim', 'barodaki stajına yakacağım', 'Seni hapse attırıp, öldürteceğim' diyerek tehdit etti" dedi.
Kesgin ayrıca ifadesinde Mansur Yavaş'ın suçlamalar dışı savunma yaptığını, kendisinin avukatlık görevini yaptığını söylediğini belirterek, "Avukatın Yargıtay'da iş takipçiliği yapmak gibi bir görevi mi var?' diye sordu. Bunun üzerine Mansur Yavaş, "Sayın Başkan bu bir hakarettir, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi.
İŞTE O SENET
YAVAŞ: SENEDE TARİHİ BEN YAZDIM
Savunmaların ardından Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, Yavaş'a bazı sorular yöneltti. Yavaş, avukatın, 'Suça konu senedin tarihini siz mi doldurdunuz?' sorusuna, "Evet senede tarihi biz yazdık. Çünkü Kesgin paramızı aldı kaçtı. Biz de paramızı almak için senedi doldurup ancak mükerrer olmaması için not düşüp icra takibine verdik" şeklinde cevap verdi. Kesgin'in avukatı Ilgaz, ayrıca kovuşturmasının genişletilmesi talebinde bulundu. Yavaş'ın avukatları da 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluşmadığını, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu yönünden ise zaman aşımı nedeniyle beraat kararı verilmesini talep ettiler. Ayrıca, Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talep edildi.
KOVUŞTURMA GENİŞLETİLECEK
Savunmaların ardından ara kararını veren mahkeme, Mansur Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talebinin kabulüne, kovuşturmanın genişletilmesi ya da davayla ilgili diğer eksikliklerin tamamlanmasının değerlendirilmesine hükmederek, duruşmayı, 27 Aralık'a erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Dava kapsamında, MAnsur Yavaş'ın dava ve hukuki danışmanlık hizmetine istinaden aldığı 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen, bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığı, bu suretle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı savunuluyor.
Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını işlediği ileri sürülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Adnan Oktar montaj tuzağını itiraf etti!
- Artık yer yok! Çürümeye terk edildi
- Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- Hükümetten açıklama: Sorgusu devam ediyor
- İmamoğlu'nun anlatan kitap çalıntı çıktı
- Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması
- Bakanlık siyanür intiharları için harekete geçti
- İşte CHP'den ihraç edilen Ateş'in savunması!
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"