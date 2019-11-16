Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sosyal Güvenlik Merkezleri toplu açılış töreninde konuşuyor... Faizlerin daha da ineceği müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



- Emekli maaşlarını 4 kat arttırdık, Biner lira ikramiye vermeye başladık

- Artık vatandaşlarımız istedikleri hastaneden hizmet alabilmekte, istedikleri eczaneye gidebilmekte



- Geçtiğimiz 10 yılda sağlık hizmeti boyutunda önemli ilerlemeler kaydettik. Genel Sağlık Sigortası dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk



- Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.



- Pek çok tedaviyi ödeme kapsamına aldık.

- Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık.

- İnsanımıza sadece iş değil, yüksek hayat standardı da sağlamayı amaçlıyoruz.Bunun için istihdam politikası geliştirilmesine önem veriyoruz

- Bay Kemal ne diyordu 'Bunlar şimdi IMF'ye gidecek' diyordu. IMF'nın kapısına CHP gidiyordu biz değil. Bizim IMF ile işimiz yok.



- Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.



- Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek.