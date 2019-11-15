Beyoğlu'nda bina duvarı çöktü! Bir kişi enkaz altında kaldı
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İstanbul Beyoğlu'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Enkazda kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
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