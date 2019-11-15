15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyoğlu'nda bina duvarı çöktü! Bir kişi enkaz altında kaldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
BEYOĞLU'NDA BİNA DUVARI ÇÖKTÜ!

'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Enkazda kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN