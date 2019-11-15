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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
İÇİŞLERİ: 2 TERÖRİST GÖRESE DAĞI'NDA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... : bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi SON DAKİKA: AĞRI'DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ HALİS ERSAYAN OLARAK TESPİT EDİLDİ

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