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Antalya'daki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Babanın intihar mektubunda yazanlar ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
ANTALYA'DAKİ DEHŞET EVİNDE ŞOK MEKTUP!

'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik aileden baba Selim 'in evde bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini ve dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtildi.

'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim (36), eşi 'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine durulurken, baba 'in evde bıraktığı mektubun detayları gün yüzüne çıktı.

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