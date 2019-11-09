Antalya'daki siyanür dehşetinde yeni gelişme! Babanın intihar mektubunda yazanlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.11.2019 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019
Antalya'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik aileden baba Selim Şimşek'in evde bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini ve dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtildi.
Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine durulurken, baba Selim Şimşek'in evde bıraktığı mektubun detayları gün yüzüne çıktı.
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