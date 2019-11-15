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15.11.2019
Son dakika: İstanbul Bakırköy'de sır dolu ölüm! 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu |Video
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis cansız bedenlerin çıkarıldığı evde çalışma başlattı.
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