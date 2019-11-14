Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 36. kuruluş yılı mesajı
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsım ve Türkiye'deki 82 milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"AVRUPA BİRLİĞİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KİMSENİN KIBRIS TÜRKÜ'NÜ RUM OYUNLARININ ESİRİ HALİNE GETİRMEYE HAKKI YOKTUR"
"Kıymetli Kıbrıs Türk'ü kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu gurur günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere, 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum. Bugün Kıbrıs Türkü'nün üzerinde özgürce yaşadığı topraklar, her türlü baskı ve tehdide rağmen mücahitler ve Mehmetçiklerin kol kola, omuz omuza verdiği destansı bir direnişin eseridir. Kıbrıs Türkü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurduğu devletini, demokrasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla taçlandırmıştır. Ancak Ada'da adil, kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar, maalesef, Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır. Kıbrıs Rum tarafı Ada'yı, Kıbrıs Türk halkıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmaya yanaşmadığı gibi çözüm gayretlerini de sürekli baltalıyor. Siyasi çözüm için bugüne kadar gereken her türlü kolaylığı gösteren Kıbrıs Türküne yönelik tecrit ısrarla sürdürülüyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur."
"ANAVATAN VE GARANTÖR ÜLKE OLARAK, MİLLİ DAVAMIZ KIBRIS'IN VE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere de yer verdi:
"Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi, denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz. Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü'nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız. Bu iftihar gününüzde, Türk milletinin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini bir kez daha paylaşıyoruz. Şahsım ve Türkiye'deki 82 milyon kardeşiniz adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına Rabbim'den huzurlu, güvenli ve müreffeh bir gelecek diliyorum."
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