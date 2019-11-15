Bu sene yürürlüğe giren ara tatil uygulaması başladı! İşte trafikte son durum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanan ara tatil uygulaması bugün başladı. İstanbul'da 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu havalimanı ve otogarda alırken, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan ve 18-22 Kasım tarihlerini kapsayan, 2019-2020 eğitim - öğretim yılı 'ilk ara tatili' bugün başladı.

HAVALİMANINA HÜCUM ETTİLER

Hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkan ara tatili, çocuklarıyla birlikte İstanbul dışında geçirmeyi planlayan aileler, yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için İstanbul Havalimanı'na geldi.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Havalimanının günlük yoğunluğuna umreye gidenler ile ara tatile çıkanların da eklenmesiyle terminal giriş noktalarında ve pasaport noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Havalimanı yetkilileri ise pasaport, güvenlik noktaları ile check-in kontuarlarında yoğunluk yaşanmaması için bütün bankoları açık tuttu.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM

Ara tatili fırsat bilenler İstanbul'dan uzaklaşmak için şimdiden yola koyuldu. Kentte saat 16:25 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı. Ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.